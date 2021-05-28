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Fatma Şahin, Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na katılan ilk belediye başkanı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: "Türkiye'nin yerel kalkınmada geldiği noktayı gösteren önemli başarı olarak görüyoruz"
 28 Mayıs 2021 18:02
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Fatma Şahin, Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na katılan ilk belediye başkanı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Şahin, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde, başkent Paris'teki temaslarına ilişkin Fransız ve Türk gazetecilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

OECD'nin önemli bir çatı kuruluşu olduğunu vurgulayan Şahin, teşkilatın "Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu" girişimine davet aldığını ve bundan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Şahin, bugün buna ilişkin ilk toplantıya katılacağını ve çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Bu sabah OECD Genel Sekreteri Angel Gurria bir araya geldiğini kaydeden Şahin, dünyanın küresel bir sorun olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla karşı karşıya kaldığını, her ülkenin bu mücadeleyi verdiğini ve burada önemli olanın, yerel uygulamaların olduğunu kaydetti.

Şahin, dün Fransa Belediye Birliğinin temsilcileriyle bir araya geldiğini aktardı.

OECD'nin "Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu" inisiyatifine dahil edilmelerine ilişkin, "Türkiye'nin yerel kalkınmada geldiği noktayı gösteren önemli başarı olarak görüyoruz." diyen Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesiyle şehrin sorunlarına yüksek teknoloji ile çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Şahin, Paris Belediyesi ile birçok ortak proje yürüteceklerine inandıklarını belirterek Fransa ile Türkiye arasında farklılıkların bulanabileceğini, bunları zenginlik olarak görerek ortak noktaların çoğaltılması gerektiğini belirtti.

Gaziantep'in uluslararası boyutta açılabileceğini düşündüğünü ve dünya kenti olduğunu ifade eden Şahin, yıllardır 500 bin mülteciye ev sahipliği yapmanın birçok uluslararası kuruluşla çalışmalarına neden olduğunu söyledi.

Şahin, Fransız gazetecileri Gaziantep'i ziyaret etmeye ve çalışmalarını izlemeye davet etti.

Paris Belediyesi Başkanı Anne Hidalgo ile de video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştireceğini ifade eden Şahin, "Önemli yolculuğa çıkıyoruz. Ben birlikte iş yapma modelini önemsiyorum. Gaziantep modeli iş yapma modelidir. Bu dünya modeli olması lazım." dedi.

OECD'nin "Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu"na dünya genelinde 60'ı aşkın belediye başkanının dahil olduğu girişimde temel aranan kriterler kapsayıcı büyümeyi ve eşitsizlikle mücadeleyi önceleyen yaklaşımlar olarak öne çıkıyor.

OECD tarafından toplumların sosyal ve ekonomik eşitsizlik sorunlarına yerel yönetimler düzeyinde çözüm üretilmesi amacıyla 2016'da "Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu" girişimi başlatıldı.

Girişim, sağlık, iş piyasası, kamu hizmetlerine erişim, ulaşım ve çevre gibi alanlarda şehir sakinleri arasında eşitliği, şehirlerde kapsayıcı ekonomik büyümeyi hedefleyen politikaları geliştirilmesini ve bu hususta belediyeler arasında iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımının teşvik etmeyi amaçlıyor.

Üyeliğin davet usulüyle gerçekleştiği girişimin Paris, Los Angeles, Liverpool ve New York'un da aralarında bulunduğu şehirlerin belediye başkanlarından oluşan 60'dan fazla üyesi bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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