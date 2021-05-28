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Yalıkavak Marina: Mehmet Ağar'ın görevi sona erdi

Yalıkavak Marina: "Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz"
 28 Mayıs 2021 18:08
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina, Mehmet Ağar'ın şirketteki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın, 17 Mayıs'ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Bu vesileyle Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz."
Anadolu Ajansı
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