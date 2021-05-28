Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EMA'dan 'BioNTech-Pfizer' kararı: 12-15 yaş grubuna uygulanabilir

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi
 28 Mayıs 2021 18:24
+Aa- Yazdır
EMA'dan 'BioNTech-Pfizer' kararı: 12-15 yaş grubuna uygulanabilir

EMA'dan yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşındakiler ve daha büyüklere yapılabilen aşının etkisinin 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide araştırıldığı belirtildi.

Araştırma sonucunda aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu, hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, aşının yapıldığı 1005 çocukta Kovid-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yöneticisi Marco Caveleri, konuyla ilgili basın toplantısında, aşının çocuklardaki etkisinin genç yetişkinlerle aynı, hatta daha olumlu olduğunu söyledi.

Aşının yetişkinlerde olduğu gibi çocuklara da 2 doz halinde ve an az 3 hafta arayla uygulanması gerektiğini belirten Caveleri, çocuklardaki yan etkilerin de yetişkinlerdekilerle aynı olduğunu vurguladı.

Caveleri, EMA'nın tavsiyede bulunduğunu, aşının çocuklara da yapılması veya ne zaman uygulanacağı konusundaki kararı AB üyesi ülkelerin vereceğini vurguladı.

AB, BioNTech-Pfizer aşısından 2022-2023 yılları için 1,8 milyar doz daha satın almak için firmalarla anlaşma imzalamıştı. AB yönetimi, 12-15 yaş grubunun aşılanmasına sonbaharda başlanabileceğini belirtmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Alman Meclis Başkanı FETÖ'cülerle aynı törende
28 Mayıs 2021 09:10		 Suriye'de sözde seçim sonuçları belli oldu
28 Mayıs 2021 07:52
PKK'ya Suriye'de seçim yaptıracaklar
28 Mayıs 2021 07:05		 İslam karşıtlığı siyasi proje
28 Mayıs 2021 06:15
Çin'in aşısı Sinovac'ı olanlar hacca gidemeyebilir
27 Mayıs 2021 17:20		 ABD'de Türk emniyet müdürü: İdris Güven
27 Mayıs 2021 15:40
Yeni araştırma: Bir insan en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?
27 Mayıs 2021 13:24		 İsrailli Gazete, hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğun fotoğrafını yayımladı
27 Mayıs 2021 11:16
Azerbaycan, ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı
27 Mayıs 2021 09:31		 İngiltere'de Hz. Muhammed'e hakaretten açığa alınan öğretmen göreve dönebilecek
27 Mayıs 2021 08:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:20 - Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı19:15 - Emniyette itiraf, mahkemede inkar! Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim19:07 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:59 - Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor oranı yüzde 98.218:50 - Leyla Aydemir davasında sürpriz ses kaydı18:41 - 'Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz'
18:29 - Çeyrek altın 850 TL sınırına yaklaştı18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:24 - EMA'dan 'BioNTech-Pfizer' kararı: 12-15 yaş grubuna uygulanabilir18:22 - Dolar haftayı rekorla kapattı18:17 - CHP Milletvekili Sertel'in vefat eden gazeteci eşi toprağa verildi18:08 - Yalıkavak Marina: Mehmet Ağar'ın görevi sona erdi
18:02 - Fatma Şahin, Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na katılan ilk belediye başkanı17:51 - Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor17:46 - Fatih gemisi, yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı17:39 - Polisin dikkati bombalı araçla saldırıyı engelledi17:36 - Karısını vurup kendisini eve kilitleyen kişiye adli kontrol
17:32 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde Kur'an okudu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EGM Yardımcısı: Toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız
Çalışkan'dan Soylu açıklaması... Yayınlanacağını bilmiyordum
KPSS başvuruları bugün başlayacak, 300 TL ücrete yalanlama
Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor
Prof. İlhan: O illerde yüz yüze eğitime geçilebilir
FETÖ ihraçlarına yetki veren geçici düzenleme uzatılacak mı?
KPSS sınav ücretine 10 TL zam yapıldı
Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
Mercimek ektikleri tarlalarında petrol fışkırdı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Ekim ayında maskeleri çıkarabiliriz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 1
görünmez heykel 1
Taksimde açılan cami 1
altayın süper lige çıkması 4
salatalık 1
yaşlı amcalar gibi 1
Haziran 2021 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 2
maske mesafe hijyen 1
BionTech 3
SON İLANLAR
Karaman öğretmenevi işçi alacak
Ordu Akkuş Belediyesi 7 işçi alacak
Düzce Yığılca Belediyesi işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam