Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyette itiraf, mahkemede inkar! Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim

Mersin'de kız kardeşi İrem Bahçe'yi (17) aile bireylerinin baskıyla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ağabey Mehmet Ali Bahçe (21), emniyetteki ifadesini mahkemede inkar etti. Bahçe "İfadem baskı ve tehdit altında alındı. Kardeşim intihar etmiştir, canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim" dedi
 28 Mayıs 2021 19:15
+Aa- Yazdır
Emniyette itiraf, mahkemede inkar! Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim

Olay, 7 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile olan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım Bahçe (48), anne Saadet Bahçe (54), ağabeyler Vedat Bahçe (22) ve Mehmet Ali Bahçe (20) ile amcalar Mehmet Veyis Bahçe (33), İbrahim Bahçe (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi. 7 kişi, ilk başta İrem'in babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabeyi Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Bahçe ailesinin ilk duruşması bugün görüldü.

EMNİYETTE İTİRAF, MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Duruşmada söz verilen cinayet şüphelisi ağabey Mehmet Ali Bahçe, emniyetteki ifadesini inkar etti. Emniyette kardeşinin kendisini öldürememesi üzerine; tetiği kendisinin çekerek öldürdüğünü bunu da aile baskısı ile gerçekleştirdiğini itiraf eden Mehmet Ali Bahçe, "Ben kardeşimi vurmadım. Tehdit ve baskıyla ifadem alındı. Kimse bize baskı yapmadı, kardeşim intihar etti. Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

'ÖLDÜRMEK İSTESEK, KÖYÜMÜZDE DAĞDA TAŞTA ÖLDÜRÜRDÜK'

İrem Bahçe'nin babası Kasım Bahçe de suçlamaları reddederek, "İddiaları kabul etmiyorum. Kızımın isteği üzerine kardeşimin oğluyla nişanladık. Nişanlılıktan 4-5 ay sonra kızımın hamile olduğunu öğrendik. Ardından nişan bozulunca, 'söz olmasın' diye Mersin'e geldik. Burada bir hayat kurmaya karar verdik. Olay günü ben, oğlum ve eşim evden ayrıldık. Ev için alışveriş yaptıktan sonra burada bulunan akrabamızın kafesinde oturup çay içtik. Eşim bizden erken kalkıp eve gitti. Biz de 20 dakika sonra kalktık. Ben yolda üzüm alırken oğlum eve doğru devam etti. Eve 100 metre kala eşim aradı, İrem'in intihar ettiğini söyledi. Eve gittiğimde kapıda ambulans vardı. Kızımı ambulansa alıp götürdüler. Olaydan sonra cenazeyi alıp memleketimize götürdük. Köy mezarlığı evimizin karşısında. Her gün görüp acı yaşamamak için şehir merkezinde mezarlığa gömdük. Polise ifade verdik. Cinayet iddialarını kabul etmiyorum, kızım intihar etti. Öldürmek gibi düşüncemiz olsa köyde her yer dağ taş kuytu bir yerde öldürürdük. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

'EVE GELİNCE KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜM'

Olay günü dışarıda olduğunu kızını eve gelince banyoda kanlar içerisinde gördüğünü savunan anne Saadet Bahçe de, "Olay günü kızım ev için isteklerde bulunarak hepimizi evden gönderdi. Alışverişten sonra bir yerde buluşup çay içtik. Daha sonra ben kalkıp eve geldim. Kapıyı çaldım kimse açmadı. Anahtarla içeri girdiğimde İrem'i o halde gördüm. Hemen pencereye koşup yardım istedim. Kızım intihar etmişti. İddiaları kabul etmiyorum. Hem canımız yandı hem de bir yıldır tutukluyuz. Kimse bizi İrem'i öldürün demedi. Tahliyemi istiyorum" ifadesini kullandı.

'KİMSEYE BASKI YAPMADIK'

Olay günü Urfa'dan İrem Bahçe'nin ağabeyi Vedat Bahçe ile Mersin'e geldiklerini ancak kimse ile görüşmediklerini kaydeden amca Mehmet Veyis Bahçe ise şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce Vedat, İrem'in hamile olduğunu öğrenince Mersin'e gitmek istedi, ben de ona eşlik ettik. Sabah Mersin'e geldik. Ancak amcamlarla görüşemedik. Ardından Adana'da bulunan akrabamızın yanına gittik. Burada telefon geldi ve tekrar Mersin'e döndük. Cenazemizi alarak memlekete gittik. Olayla ilgim yok. Kimseye baskı yapmadım. Ailemiz mağdur oldu, tahliyemi istiyorum."

BEBEĞİN BİYOLOJİK BABASI BELİRLENECEK

Tutuklu diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, İrem Bahçe'nin yaşamını yitiren bebeğinin biyolojik babasının belirlenmesi için haklarında iddianame hazırlanan 6 şüpheliden DNA incelemesi yapılması, İrem'in olay günü kanında çıkan ilaçların incelenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AMCA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme tutuklu sanıklardan amca Mehmet Bahçe'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
28 Mayıs 2021 19:20		 Montrö bildirisi soruşturmasında 21 emekli amiralin ifadesi alındı
28 Mayıs 2021 17:15
Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldüren Cennet: Hatırlamıyorum
28 Mayıs 2021 16:19		 İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten dava
28 Mayıs 2021 15:38
Uygulama noktasında çarptığı polisi şehit eden sürücü tutuklandı
27 Mayıs 2021 18:34		 Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü
27 Mayıs 2021 16:21
Foça faciasında istenen ceza belli oldu
27 Mayıs 2021 15:33		 İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı
27 Mayıs 2021 14:50
İrem'in intihar etmesi beklenmiş, etmeyince ağabeyi öldürmüş
27 Mayıs 2021 14:19		 Suç makinesi tacizci eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı
26 Mayıs 2021 18:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:20 - Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı19:15 - Emniyette itiraf, mahkemede inkar! Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim19:07 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:59 - Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor oranı yüzde 98.218:50 - Leyla Aydemir davasında sürpriz ses kaydı18:41 - 'Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz'
18:29 - Çeyrek altın 850 TL sınırına yaklaştı18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:24 - EMA'dan 'BioNTech-Pfizer' kararı: 12-15 yaş grubuna uygulanabilir18:22 - Dolar haftayı rekorla kapattı18:17 - CHP Milletvekili Sertel'in vefat eden gazeteci eşi toprağa verildi18:08 - Yalıkavak Marina: Mehmet Ağar'ın görevi sona erdi
18:02 - Fatma Şahin, Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na katılan ilk belediye başkanı17:51 - Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor17:46 - Fatih gemisi, yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı17:39 - Polisin dikkati bombalı araçla saldırıyı engelledi17:36 - Karısını vurup kendisini eve kilitleyen kişiye adli kontrol
17:32 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde Kur'an okudu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EGM Yardımcısı: Toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız
Çalışkan'dan Soylu açıklaması... Yayınlanacağını bilmiyordum
KPSS başvuruları bugün başlayacak, 300 TL ücrete yalanlama
Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor
Prof. İlhan: O illerde yüz yüze eğitime geçilebilir
FETÖ ihraçlarına yetki veren geçici düzenleme uzatılacak mı?
KPSS sınav ücretine 10 TL zam yapıldı
Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
Mercimek ektikleri tarlalarında petrol fışkırdı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Ekim ayında maskeleri çıkarabiliriz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 1
Yerli aşı için gönüllü aranması 2
obruk 1
lacivert 4
görünmez heykel 1
altayın süper lige çıkması 4
Sedat peker 1
trip atan kadın 2
hayt huyt makinesi 1
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 1
SON İLANLAR
Karaman öğretmenevi işçi alacak
Ordu Akkuş Belediyesi 7 işçi alacak
Düzce Yığılca Belediyesi işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam