Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Petrol tankeri sürüklendi, boğaz trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen ham petrol taşıyan tankere kıyıya 300 metre kala müdahale etti. Olumsuz bir durum yaşanmadan müdahale edilen olay sebebiyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı
 28 Mayıs 2021 20:36
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sahile 300 metre kala durdurulan tankere Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma-8 Römorkörü ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden kıyıya sürüklenen tankere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, makine arızası nedeniyle sürüklenirken kıyıya 300 metre kala durdurulan petrol taşıyan tankerin olumsuz durum yaşanmadan kontrol edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen tankerin durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli ham petrol taşıyan tanker, yapılan ivedi müdahaleyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sahile 300 metre kala durdurulmuştur. KURTARMA 8 römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da bölgeye intikal ettirilmiş olup Boğaz trafiği askıya alınmıştır" denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uygulanan aşı miktarı 29 milyona yaklaştı
28 Mayıs 2021 19:47		 Valilik duyurdu: Aşı sertifikası bulunanlara karantina uygulanmayacak
28 Mayıs 2021 15:22
Savunma Sanayii Başkanı: SİDA'ların atışlarında çok tatminkar sonuçlar aldık
28 Mayıs 2021 12:14		 Vefa Grubunda görevli müzik öğretmeni sazıyla vatandaşlara moral veriyor
28 Mayıs 2021 11:59
'Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek'
28 Mayıs 2021 11:41		 Bakanlıkça belirlenen kalp merkezleri, hastaları bekletmeksizin tedavisini sağlayacak
28 Mayıs 2021 11:10
OHAL Komisyonu 2 bin 820 başvuruyu daha inceledi.
28 Mayıs 2021 10:15		 İşte yeni aşı takvimi
28 Mayıs 2021 09:05
Diyanet'ten aile içi şiddet çıkışı: Bir kadının canı dokunulmazdır
28 Mayıs 2021 08:52		 37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı
27 Mayıs 2021 21:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:03 - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde finale yükseldi20:52 - Orman görevlisini darbeden 10 şüpheli hakkında suç duyurusu20:48 - Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı: Zorla çalıştırıp parasını alıyordu20:44 - Tekirdağ-İstanbul yolunda makas terörü kamerada20:42 - Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü20:36 - Petrol tankeri sürüklendi, boğaz trafiği askıya alındı
20:31 - MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması: Katılımda gönüllülük esas20:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı20:08 - Çocuğun elektrik direğinin altında kalması soruşturmasında 4 gözaltı19:56 - Tarihi bina klima kuşatmasında19:47 - Uygulanan aşı miktarı 29 milyona yaklaştı19:30 - Vaka sayıları yeniden 8 binin altına geriledi
19:20 - Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı19:15 - Emniyette itiraf, mahkemede inkar! Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim19:07 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:59 - Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor oranı yüzde 98.218:50 - Leyla Aydemir davasında sürpriz ses kaydı
18:41 - 'Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EGM Yardımcısı: Toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız
Çalışkan'dan Soylu açıklaması... Yayınlanacağını bilmiyordum
KPSS başvuruları bugün başlayacak, 300 TL ücrete yalanlama
Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor
Prof. İlhan: O illerde yüz yüze eğitime geçilebilir
FETÖ ihraçlarına yetki veren geçici düzenleme uzatılacak mı?
Mercimek ektikleri tarlalarında petrol fışkırdı
KPSS sınav ücretine 10 TL zam yapıldı
Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Ekim ayında maskeleri çıkarabiliriz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 1
yaşlı amcalar gibi 1
Haziran 2021 1
salatalık 1
SMA testi 1
Yerli aşı için gönüllü aranması 2
livor 1
iyi ki seni dinlememişim 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 2
kahvemi nasıl alırım efendim 3
SON İLANLAR
Karaman öğretmenevi işçi alacak
Ordu Akkuş Belediyesi 7 işçi alacak
Düzce Yığılca Belediyesi işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam