Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü
Samsun Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
|28 Mayıs 2021 20:42
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren Başkan İlyas Acar'ın eşi Semra Acar, Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Semra Acar'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tarihi bina klima kuşatmasında
28 Mayıs 2021 19:56
|Yalıkavak Marina: Mehmet Ağar'ın görevi sona erdi
28 Mayıs 2021 18:08
|Mercimek ektikleri tarlalarında petrol fışkırdı
28 Mayıs 2021 16:39
|Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı
28 Mayıs 2021 15:35
|40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
27 Mayıs 2021 20:25
|Diyarbakır'daki gizemli mağara, definecilerin talanına uğradı
27 Mayıs 2021 19:15
|Akılalmaz olay! Karnında makasla 2 ay gezdi
27 Mayıs 2021 18:05
|Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi
27 Mayıs 2021 17:33
|Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı
27 Mayıs 2021 16:43
|Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye aşı yapıldı
27 Mayıs 2021 14:00