Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü

Samsun Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
 28 Mayıs 2021 20:42
+Aa- Yazdır
Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren Başkan İlyas Acar'ın eşi Semra Acar, Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Semra Acar'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarihi bina klima kuşatmasında
28 Mayıs 2021 19:56		 Yalıkavak Marina: Mehmet Ağar'ın görevi sona erdi
28 Mayıs 2021 18:08
Mercimek ektikleri tarlalarında petrol fışkırdı
28 Mayıs 2021 16:39		 Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı
28 Mayıs 2021 15:35
40 gözeli Tomara Şelalesi'nde 200 bin ziyaretçi hedefleniyor
27 Mayıs 2021 20:25		 Diyarbakır'daki gizemli mağara, definecilerin talanına uğradı
27 Mayıs 2021 19:15
Akılalmaz olay! Karnında makasla 2 ay gezdi
27 Mayıs 2021 18:05		 Kütahya'da hortum cep telefonuyla görüntülendi
27 Mayıs 2021 17:33
Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı
27 Mayıs 2021 16:43		 Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye aşı yapıldı
27 Mayıs 2021 14:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:03 - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde finale yükseldi20:52 - Orman görevlisini darbeden 10 şüpheli hakkında suç duyurusu20:48 - Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı: Zorla çalıştırıp parasını alıyordu20:44 - Tekirdağ-İstanbul yolunda makas terörü kamerada20:42 - Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü20:36 - Petrol tankeri sürüklendi, boğaz trafiği askıya alındı
20:31 - MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması: Katılımda gönüllülük esas20:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı20:08 - Çocuğun elektrik direğinin altında kalması soruşturmasında 4 gözaltı19:56 - Tarihi bina klima kuşatmasında19:47 - Uygulanan aşı miktarı 29 milyona yaklaştı19:30 - Vaka sayıları yeniden 8 binin altına geriledi
19:20 - Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı19:15 - Emniyette itiraf, mahkemede inkar! Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim19:07 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:59 - Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor oranı yüzde 98.218:50 - Leyla Aydemir davasında sürpriz ses kaydı
18:41 - 'Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EGM Yardımcısı: Toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız
Çalışkan'dan Soylu açıklaması... Yayınlanacağını bilmiyordum
KPSS başvuruları bugün başlayacak, 300 TL ücrete yalanlama
Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor
Prof. İlhan: O illerde yüz yüze eğitime geçilebilir
FETÖ ihraçlarına yetki veren geçici düzenleme uzatılacak mı?
Mercimek ektikleri tarlalarında petrol fışkırdı
KPSS sınav ücretine 10 TL zam yapıldı
Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Ekim ayında maskeleri çıkarabiliriz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayt huyt makinesi 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 2
kargo kutuları 1
salatalık 1
Haziran 2021 1
cimpi cimpi bitkisi 1
kahvemi nasıl alırım efendim 3
livor 1
organik gıda 2
333.konuyu açmak 2
SON İLANLAR
Karaman öğretmenevi işçi alacak
Ordu Akkuş Belediyesi 7 işçi alacak
Düzce Yığılca Belediyesi işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam