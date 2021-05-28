Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde finale yükseldi
|28 Mayıs 2021 21:03
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek finale yükseldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 8-2 önde geçti. Boyalı alandan skor üreten CSKA Moskova karşısında Simon ve Beaubois ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya büyük üstünlük kurduğu ve dış atışlardan 5 isabet bulduğu ilk periyodu 25-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, Micic'in skorer oyunuyla 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 24-39. Clyburn'ün devreye girmesiyle farkı azaltan CSKA Moskova'ya Larkin ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla cevap veren Anadolu Efes, soyunma odasına 49-37 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Anadolu Efes, 11-2'lik seri yakalayarak 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 39-60. Kalan bölümde Lundberg'in hücumda verdiği 10 sayılık katkıyla farkı azaltan CSKA Moskova karşısında pota altından etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 71-55 önde girdi.
Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. İlk bölümünde dış atışlardan 3 isabet bulan CSKA Moskova, 34. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 66-75. Basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında Hackett ve Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, Kurbanov'un serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarıyla bitime 1 dakika 8 saniye kala farkı 1'e indirdi: 86-87. Kalan süreçte dış atış denemelerinden isabet sağlayamayan CSKA Moskova karşısında Larkin ile serbest atışlardan kritik sayılar bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-86 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
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