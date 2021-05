Bakan Kurum: Terörü ülke gündeminden çıkaracak noktaya getirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son 20 yılda, ajanların, yerli işbirlikçilerin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdiklerini belirterek, "Bugün artık terörü ülke gündeminden bir daha dönmemek üzere çıkaracak noktaya getirdik." dedi.

Kurum, Afyonkarahisar'da 6 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki mitingde, şehrin geleceği için önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'a geldiklerinde ne söyledilerse, belediye başkanı, milletvekili ne söz verdiyse o sözleri tutmanın gayretinde olduklarını aktaran Kurum, bakanlığı döneminde 300'ün üzerinde ekibiyle 81 ili ziyaret ettiğini dile getirdi.

Millet sevdası ve aşkıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Yaptığımız bütün işler bizim aynamız. 19 yıllık AK Parti iktidarında ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 35 milyar liralık iş yaptık. Verdiğimiz tüm sözleri de tuttuk. Söylediğimiz her sözde, yaptığımız her icraatta, yürüttüğümüz her hizmette temel ölçümüz vatandaşlarımızın mutluluğudur. Güney için çok önemli ve güzel müjdelerimiz var. İnşallah, sizler bu projelerimizi yaptığımızda çok daha mutlu olacaksınız. Beldemizde çok daha güzel alanlarda yaşayacaksınız. Şimdiden projelerimizin Güney'imize hayırlı olmasını diliyorum."

- "FETÖ'yü tarihin çöplüğüne attık"

"Bugün memleketimizin neresine giderseniz gidin, gördüğünüz tüm eserlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Bizim iktidarımızın en büyük referansı işte bu imzalardır, eserlerimizdir, milletimize olan sevgidir." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama maalesef bugün muhalefet, siyaseti milletimiz için değil, kendi hırsları ve ihtirasları için yapmaktadır. Bunların ülkemizin geleceğine dair hiçbir projeleri dahi olmadığı gibi fikirleri de yok. AK Parti olarak son 20 yılda, ajanların, yerli işbirlikçilerin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik. Bugün artık terörü ülke gündeminden bir daha dönmemek üzere çıkaracak noktaya getirdik. FETÖ'yü tarihin çöplüğüne attık. PKK'yı da hem yurt içinde hem yurt dışında kendi açtıkları o pis çukurlara gömüyoruz.

Dün 27 Mayıs'tı. 1960 darbesinin yıl dönümünde Yassıada'daydık. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Milletimiz o karanlık günleri unutmadı, unutmayacak. O günlerden bugüne, Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları, tüm vesayet odaklarını, darbecileri, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da milletimizle birlikte bertaraf ettik."

Bugün de mazlumların umudunun Türkiye olduğunu vurgulayan Kurum, "İşte bakıyorsunuz İsrail'e, bütün Müslümanların o kutsal ayında bebeklere, çocuklara ve kadınlara yaptığı zulmü hep birlikte gördük. O yüzden Türkiye, sadece kendinden ibaret değil. Türkiye, dünyadaki bütün mazlumların sesi olmuş bir ülkedir. O yüzden Türkiye'mizin güçlü olması, bölgedeki o mazlumların sesi olması anlamında çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak; milletimizle birlikte, kutlu yürüyüşüne azimle ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Güney beldesi için hazırlanan içme suyu, makine ve ekipman, çöp depolama tesisi, asfalt ve parke, sokak sağlıklaştırması, millet bahçesi, yöresel ürünler satış dükkanları, TOKİ, küçük sanayi sitesi ve ticaret merkezi projelerinin müjdesini vererek, 6 Haziran'daki seçimde Cumhur İttifakı adayı Erol Karabacak'a destek istedi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, partililer ve vatandaşlar katıldı.