Hakim ve savcılara AYM'de 'bireysel başvuru' eğitimi
|28 Mayıs 2021 21:32
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Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) görevlendirmesiyle 14 hakim ve cumhuriyet savcısı, bireysel başvuruların inceleme usulüne ve karar süreçlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nde üç ay süreyle hizmet içi eğitim aldı.
Eğitimi tamamlayan hakim ve savcılar için sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, hakim ve savcıların ahlak, akıl ve adalet olmak üzere üç özelliğe sahip olması gerektiğini belirtti.
Ahlakın doğru, dürüst ve ilkeli olmayı, aklın bağımsız davranmayı, adaletin ise sadece hakkı gözetmeyi sağladığını ifade eden Arslan, eğitime katılanlara meslek hayatlarında başarılar diledi.
Daha sonra Arslan, hizmet içi eğitim alan hakim ve savcılara sertifikalarını verdi.
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