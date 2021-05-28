Elinde sazla intihara kalkıştı, polisi 5 saat uğraştırdı
|28 Mayıs 2021 21:49
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Olay, saat 15:00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde gerçekleşti. Dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Düden Parkı'nda, Serdar Ö. (33) isimli genç çevredeki vatandaşlara 'gelin birlikte atlayalım' diyerek şelaleye doğru yöneldi. Durum üzerine vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polisler, genci sakinleştirmeye çalıştı. Serdar Ö., ikna çalışmalarına karşılık vermediği gibi sazını eline alarak, uçurumun kıyısına geçip onu ikna etmeye çalışan polislere arkasını döndü. Akşam saatlerine kadar oturacağını, ardından şafak vakti yok olacağını söyleyen genç polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Deniz polisinin de denizden destek verdiği ikna operasyonunda 5. saatin sonunda ikna olmayan öğrencinin üzerine atlayan polisler, genci kurtardı. Öte yandan, polisin ikna çabaları sürerken çevredeki vatandaşlar intihar girişimini cep telefonlarından çekti. Bazı vatandaşlar ise Serdar Ö.'ye karşı öz çekim yaptı.
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