Elinde sazla intihara kalkıştı, polisi 5 saat uğraştırdı

OHAL KOMİSYONU 2 BİN 820 BAŞVURUYU DAHA İNCELEDİ. OHAL Komisyonu 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle karara bağladığı dosya sayısını açıkladı. Komisyon son beş ayda 2 bin 820 başvuruyu sonuçlandırdığını, incelemesi devam eden başvuru sayısının ise 11 bin 544 olduğunu açıkladı.