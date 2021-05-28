Boş tabutun cenaze aracından yola düşüp, sürüklenmesi kamerada
Hatay'da, seyir halindeki cenaze aracında taşınan boş tabut, yola düşerek, sürüklendi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı
|28 Mayıs 2021 22:33
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Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde seyir halindeki cenaze aracında taşınan boş tabut, yola düştü. Cenaze aracı sürücüsü, bir süre ilerlerken, tabut da metrelerce sürüklendi.
Bu sırada yoldan başka aracın geçmemesiyle olası kaza, önlendi. Tabutun düştükten sonra yolda sürüklendiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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