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Dışişleri'nden Müslümanları fişleyen Avusturya'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Avusturya'nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren çalışmasına tepki göstererek, "İslam karşıtı politikalar toplumsal uyumu ve katılımı zehirliyor." açıklamasını yaptı
 28 Mayıs 2021 22:38
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Dışişleri'nden Müslümanları fişleyen Avusturya'ya tepki

Avusturya'da Müslümanlara ait 600'den fazla kurumun bilgilerini içeren haritanın dijital ortamda yayınlanması tepki çekti.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç açıklama yaptı, Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi:

"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi" tarafından hazırlanan ve Avusturya'daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana'daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez.

Asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikalar toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemektedir.

Avusturya'nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır."

Avusturya'da 600 cami ve dernek hedef gösterildi

Avusturya'da kurulan "Dini Saikli Siyasal Aşırıcılığa Yönelik Avusturya Dokümantasyon Merkezi", ülkede Müslümanlara ait 600 cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumların detaylı bilgilerinin yer aldığı bir tür "dijital harita"yı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Harita üzerinde Müslümanlara ait cami, eğitim kurumu gibi çeşitli kuruluşlar işaretlenerek bu kurumların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi çeşitli bilgiler paylaşılmıştı.

Ülkedeki Müslümanlardan da "fişleme çalışmasına" tepki gelmişti.
TRT
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