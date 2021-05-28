Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile mücadele kapsamında, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına bugünden itibaren başlandığını duyurdu
|28 Mayıs 2021 22:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin" dedi. Bakan Koca, sağlık ordusunun ev ev dolaşarak engelli vatandaşların Covid-19 aşılarının yapıldığı bir video da paylaştı.
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