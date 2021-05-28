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Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile mücadele kapsamında, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına bugünden itibaren başlandığını duyurdu
 28 Mayıs 2021 22:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin" dedi. Bakan Koca, sağlık ordusunun ev ev dolaşarak engelli vatandaşların Covid-19 aşılarının yapıldığı bir video da paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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