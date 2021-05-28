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Cinnet getiren polis memuru hayatına son verdi
Bartın'ın Amasra ilçesinde cinnet getiren bir polis memuru, görevli olduğu Kaymakamlık binası girişindeki nöbetçi kulübesinde başına dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi
|28 Mayıs 2021 22:58
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Olay, Amasra ilçesinde Kaymakamlık binası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yıldır polis memuru olarak görev yapan 46 yaşındaki Necati D., Kaymakamlık binası girişindeki nöbet kulübesinde başına dayadığı silahını ateşledi. Silah sesinin duyulması üzerine Kaymakamlık çalışanları ve çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan 112 ekiplerince yapılan kontrolde Necati D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme yapılırken, Necati D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
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