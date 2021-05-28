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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 28 Mayıs saat 23.00 itibarıyla 28 milyon 686 bin 47'ye ulaştı.
 28 Mayıs 2021 23:40
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 28 Mayıs saat 23.00 itibarıyla 28 milyon 686 bin 47'ye ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.

- Kovid-19 aşı miktarı 28 milyon 686 bin 47'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 28 Mayıs saat 23.01 itibarıyla 28 milyon 686 bin 47 oldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 424 bin 157, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 261 bin 890 oldu.

- Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre öncelikli gruplar arasına dahil edilen tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Bu kapsamda ekipler, Türkiye genelinde evlerinden çıkamayan çok sayıda tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşın ikametlerine giderek aşıyı uyguladı.

- Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "tam kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "kademeli normalleşme tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Anadolu Ajansı
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