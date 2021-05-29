29 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
|29 Mayıs 2021 00:02
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ve Masko İstasyonları Hizmete Alım ile Beşiktaş Belediyesi Toplu Açılış törenlerine katılacak. Kılıçdaroğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Etkinlikleri'ne iştirak edecek.
(İstanbul/12.00/14.30/21.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı ilçesi Salhane, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde yapımı devam eden deprem konutları ve çevre düzenleme alanları ile Bayraklı ilçesi rezerv alanlarında konut inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi alanlarında incelemelerde bulunacak.
(İzmir/10.00/13.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Etkinlikleri'ne katılacak.
(İstanbul/20.30)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, enerji koordinasyon toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.
(Denizli/10.30/11.00/11.30/14.45)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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