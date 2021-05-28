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Yanardağ patlaması sonucu son 24 saatte en az 3 bin kişi Ruanda'ya sığındı

Çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışan Save the Children örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Nyiragongo yanardağının 22 Mayıs'ta patlaması nedeniyle son 24 saate en az 3 bin kişinin Ruanda'ya sığındığını açıkladı.
 28 Mayıs 2021 23:58
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Yanardağ patlaması sonucu son 24 saatte en az 3 bin kişi Ruanda'ya sığındı

Save the Children Ruanda temsilcisi Aurore Kiberinka, basına yaptığı açıklamada, Ruanda'ya sığınanların çoğunluğunun çocuk olduğunu söyledi.

Kiberinka, yanardağın patlaması sonrası son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişinin sınırı geçerek Ruanda'ya sığındığını ve bunlardan 1800'ünün çocuk olduğunu belirtti.

Yanardağ'a yakın bölgelerdeki 1000 ev ve 6 okulun tahrip olduğunu açıklayan Kiberinka, elektrik hatları ve su şebekelerinin de hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nyiragongo yanardağının tekrar harekete geçebileceği korkusunun 280 bini çocuk, yaklaşık 400 bin kişinin yerinden olmasına yol açmış olabileceğini açıklamıştı.

Dünyanın aktif yanardağları arasında gösterilen Nyiragongo, 22 Mayıs'ta faaliyete geçmişti.

İlk belirlemelere göre patlama sonrası 32 kişi hayatını kaybetti.

Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.
Anadolu Ajansı
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