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S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.
 29 Mayıs 2021 00:25
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S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilmede bulunulması için 28 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Bulgaristan ve İrlanda için güncelleme gerçekleştirilmediği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

S&P, halihazırda Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak değerlendiriyor.

S&P'nin takviminde, Türkiye için bir sonraki değerlendirme tarihi 22 Ekim olarak yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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