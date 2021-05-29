Biz olmadan iktidar olamazsınız
|29 Mayıs 2021 06:15
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Muhalefet partileri erken seçimi dillendirirken, HDP de Millet İttifakı üzerindeki baskısını arttırıyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın muhalefet partilerine yönelik "yeniden bir araya gelelim" şeklindeki "ittifakın itirafı niteliğindeki" çağrısının ardından, HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den de benzer bir açıklama geldi. PKK ve HDP yanlısı yayın yapan Yeni Yaşam'daki yazısında Millet İttifakı'na "Biz olmadan iktidar olamazsınız" mesajı veren Kürkçü, "Muhalefetin vereceği yanıt yaşamsaldır. Muhalefet, mücadeleye başlamalıdır. Kulaklara küpe olsun: HDP'yi veren, iktidarı verir" dedi.
BULDAN'DAN İTTİFAK İTİRAFI
Daha önce de Pervin Buldan sosyal medyada katıldığı bir programda, "Türkiye'nin geleceği açısından bizim bir araya gelmemiz artık kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Yani muhalefet partileri eğer Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsa, Türkiye'nin demokratik geleceğini düşünüyorsa (..) yeniden bir araya gelmenin yol ve yöntemlerini mutlaka arayıp bulmalı ve önüne koymalıdır" demişti. Buldan'ın konuşmasında sarfettiği "yeniden" sözü, önceki seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifak yaptığının itirafı olarak değerlendirilmişti.
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