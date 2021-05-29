1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapılar açılacak, 30 milyon yabancı turist gelecek

Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda ciddi yükseliş var. Rusya ve Almanya'nın da yasakları kaldırmasıyla birlikte 30 milyondan fazla yabancı turistin ülkeye giriş yapması hedefi korunuyor.
 29 Mayıs 2021 07:08
+Aa- Yazdır
Kapılar açılacak, 30 milyon yabancı turist gelecek

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla, Türkiye turizm alanındaki hazırlıklarını tamamladı. Pandeminin etkisi altında açılacak olan turizm sektörü, bu sezon havalimanlarından, tesislere kadar bir dizi önlemle hizmet verecek. Kapasitelerin düşürülmesinden otellerde PCR testi yapılmasına, açık büfe iptalinden SPA'ların kapatılmasına kadar geniş kapsamlı önlemler alınacak. Geçen yıl devreye konulan güvenli turizm sertifikasının da çalışmaları genişletildi. Sertifikasyon kapsamında 136 olan kriter sayısı 171'e çıkartıldı. 2020 yılında 50 yatak ve üzerindeki konaklama tesislerine zorunlu tutulan sertifika, 30 oda ve üzerindekilere zorunlu hale getirildi. 30 odanın altındaki tesisler ise programa gönüllü olarak başvurabiliyor. Neredeyse 10 bin tesis, sertifikasyon programına dahil edildi. Şu ana kadar turizm sektörünün 3'te 2'si de aşılandı. Haziran sonunda aşılanmanın tamamlanması planlanıyor.

AŞI BELGESİ

Türkiye, Avrupa'daki uygulamaların burada geçerli olması için de çalışmalar yürütüyor. Rusya ve Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde test istenip istenmeyeceği önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek. Aynı zamanda AB'nin ülkelere girişte kullanacağı aşı belgesinin, Türkiye'de de devreye girmesi için başvuru yapıldı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ilgili diğer bakanlıklar, Türkiye'nin turizm pazarını oluşturan ülkeler ile yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Rusya ve Almanya'ya ziyaretlerde bulunan Ersoy, Türkiye'nin turizm hizmetlerini anlattı. Görüşmelerde, Türkiye'nin vaka sayılarında önemli bir düşüş kaydettiğine dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, mevkidaşlarıyla aşılama oranlarını ve vaka sayılarını paylaşıyor. Antalya, İzmir, Muğla gibi destinasyonlarındaki vakaların durumu ayrıntılı olarak aktarılıyor.

Rusya'ya turizm çıkarması Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları askıya almasının ardından Ankara, Moskova'ya turizm çıkarması yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mayıs ayında Moskova'yı ziyaret ederek uçuşların yeniden başlatılması için girişimlerde bulunacak.

RUS-ALMAN UMUDU

Rusya, Türkiye ile uçuşları 1 Haziran'a kadar durdurmuştu. Ersoy, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlaması konusunu da Rus muhataplarıyla değerlendirmişti. Rusya'nın haziranda Türkiye'ye heyet göndererek, detayları yerinde görmeleri bekleniyor. Heyetin kesin geliş tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak. Almanya'nın da birkaç gün içinde güncelleme yapması ve Türkiye'ye seyahat sınırlamasını kaldırılması bekleniyor.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Restoranların gözü saatte: 21:00'mi olacak 24:00'mü
29 Mayıs 2021 07:50		 DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı
28 Mayıs 2021 13:25
ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini artırmayı planlıyor
28 Mayıs 2021 12:16		 Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
28 Mayıs 2021 09:31
İlaçta 'son kullanma' krizi
28 Mayıs 2021 08:29		 Tatil sektöründe 1 Haziran hareketi! Fiyatlar patladı
28 Mayıs 2021 08:15
Mitsubishi'den Türkiye'ye '167 milyon liralık' yatırım
27 Mayıs 2021 17:20		 Elektrik fiyatlarında yeni sistem
27 Mayıs 2021 09:25
İstanbul'da servisler toplu taşıma olarak hizmet verecek
27 Mayıs 2021 08:46		 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
26 Mayıs 2021 11:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:13 - Yaralı köpeği taksiler alamayınca bisiklet kiraladı09:09 - O doktor, kendisini bıçaklayan hastanın hayatını kurtarmış09:07 - 'Seçime ortak adayla gidilmesinde yarar var'09:01 - Yerli Aşıya 480 gönüllü08:48 - Bilim insanları 'Marmara'daki çevre felaketi'ni inceliyor08:45 - İnternette şikayet gecikmeli indirme
08:38 - 'WhatsApp'tan erken uyarı sistemi, mülki amirler vatandaşı mesaj yoluyla uyaracak08:36 - 'Etkin bir filyasyon çalışması imkansız'08:33 - Diyanet'ten şiddete karşı 'Baba Okulu'08:31 - Pandemi koşulları intiharı tetikledi08:30 - Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti08:30 - Aziz Yıldırım, olağan seçimli genel kurul toplantısında konuşma yapacak
08:27 - İstanbul merkezli mahrem yapı operasyonunda 16 şüpheliden 7'si tutuklandı08:13 - Afyonkarahisar'da kayıp iki kız çocuğu bir evin gizli bölmesinde bulundu08:05 - Pandemide sigara bağımlılığı rekor kırdı07:59 - Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı07:59 - Ebru Gündeş ile Reza Zarrab resmen boşandı
07:50 - Restoranların gözü saatte: 21:00'mi olacak 24:00'mü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Teknisyen sosyoloji bölümünden mezun olursa maaşı artar mı?
Biz olmadan iktidar olamazsınız
Eğitimde telafi memleket meselesi
S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Pandemide sigara bağımlılığı rekor kırdı
Kapılar açılacak, 30 milyon yabancı turist gelecek
Afyonkarahisar'da kayıp iki kız çocuğu bir evin gizli bölmesinde bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kireç çözücüye karbonat dökmek 2
aha kapı aha da sapı 1
Taksimde açılan cami 2
altayın süper lige çıkması 3
trip atan kadın 1
maske mesafe hijyen 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 2
kahvemi nasıl alırım efendim 2
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 1
balkonun lambasını açık unutup izine çıkmak 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam