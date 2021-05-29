KADES uygulaması Dünya'ya örnek oldu
|29 Mayıs 2021 07:20
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Kadına yönelik şiddetin sebeplerin araştırılması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonunda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu KADES uygulamasının dünyada bir benzerinin daha olmadığını, birçok ülkeye de bu uygulamayı anlattıklarını kaydetti.TBMM Parlamentolararası Birlik (PAB) Komisyonu Başkanı AK Partili Ravza Kavakcı Kan da, uluslararası toplantılarda ne zaman KADES'ten bahsetse büyük bir ilgi olduğunu söyledi.
Kan, 179 ülkenin üye olduğu PAB toplantılarında, üye ülkelerin KADES cep telefonu uygulaması ile ilgili özel bilgi istediğini, bunun üzerine Bakanlık'tan uygulama ile ilgili İngilizce bilgi notları talep ettiklerini hatırlattı. Kan, KADES'le ilgili diğer ülke parlamenterlerini bilgilendirdiklerini anlattı. Kan ayrıca uygulamayı kendisinin de yüklediğini belirtirken diğer bazı kadın milletvekillerinin de KADES uygulamasını cep telefonlarına indirdikleri öğrenildi.
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