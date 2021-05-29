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Türkiye'nin 'altın' kızına Erdoğan'dan tebrik telefonu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ya Erdoğan'dan tebrik telefonu geldi.
 29 Mayıs 2021 07:37
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Türkiye'nin 'altın' kızına Erdoğan'dan tebrik telefonu

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak tebrik etti. Tarihi bir başarı elde eden sporcuyu canı gönülden kutlayan Erdoğan, Onbaşı'yı Külliye'ye davet etti.

11 yaşından bu yana başarısı ve aldığı madalyalarla ülkeyi gururlandıran Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başardı.

"TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİM"

Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Cimnastik Federasyonu'na yaptığı katkılar ve verdği destekler dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Onbaşı, kazandığı şampiyonlukla Türk kadının gücünü göstermiş olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Telefon görüşmesinin ardından şampiyon Ayşe Begüm Onbaşı'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım." sözleriyle bir kez daha sevincini dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
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