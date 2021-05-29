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Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Niğde'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
 29 Mayıs 2021 07:59
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Y.D. idaresindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Niğde Otoyolu'nda Niğde'ye yaklaşık 20 kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özavşanlı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün sürücü gözaltına alındı.

Yolculardan Mehmet Emin Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza esnasında uyuduğunu belirterek, "Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var. Araç Siirt'ten geliyor, Ben Ankara'ya gidiyordum." dedi.
Anadolu Ajansı
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