Afyonkarahisar'da kayıp iki kız çocuğu bir evin gizli bölmesinde bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana gelen olayda; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sevgi Evleri Sitesi'nde devlet koruması altında iken 22 Şubat tarihinde Sülün beldesindeki ailesini ziyarete geldikten sonra kaçan 15 yaşındaki G.Y. isimli kız çocuğunun bulunmasına yönelik çalışma başlattı. JASAT timi, çalışma esnasında yaklaşık 6 ay önce yine Sevgi Evleri Sitesi'nden kaçan K.T. (16) isimli çocuğunun da izine ulaştı.

Çocukları kurtarmak için harekete geçen ekipler, 13 şahsa ait 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında Taşoluk beldesinde ikamet eden kayıp çocuk G.Y., halası Y.Y. isimli kadının evinde gizli bir bölmede bulundu. G.Y. ve K.T. isimli kız çocukları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

Çocuklara fuhuş yaptırdılar

Soruşturmayı derinleştiren JASAT timi, kızlardan birisinin halası olan Y.Y. ile CY., AÖ. ve M.U. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların küçük kızlara fuhuş yaptırdığı ve evlilik vaadi ile insanları dolandırmada kullandıkları ortaya çıktı. Şahısların işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ay önce evden kaçmıştı

Kayıp kız çocuklarından G.Y.'nin babası B.Y., yaklaşık 3 ay önce kızlarının kendilerini ziyarete geldiklerinde evlerinden kaçtıklarını söyleyerek bulunmasını istemişti. Olayın ardından harekete geçen jandarma, kayıp kızı bulduktan bir süre sonra G.Y., yine evden kaçmıştı. Babanın başvurusu üzerine jandarma, kızı bulmak için tekrar inceleme başlattı