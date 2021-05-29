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Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti

Spor dünyasının sevilen ismi Fikret Engin hayatını kaybetti. Engin, şeker komasına girmesi sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.
 29 Mayıs 2021 08:30
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Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti

TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü spiker, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybetti.

ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN

Televizyoncu Acun Ilıcalı Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası "Mekanın cennet olsun" notuyla bir paylaşım yaptı.
Memurlar.Net
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