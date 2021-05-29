Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
Spor dünyasının sevilen ismi Fikret Engin hayatını kaybetti. Engin, şeker komasına girmesi sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.
|29 Mayıs 2021 08:30
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TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ünlü spiker, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybetti.
ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN
Televizyoncu Acun Ilıcalı Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası "Mekanın cennet olsun" notuyla bir paylaşım yaptı.
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