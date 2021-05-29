İstanbul merkezli mahrem yapı operasyonunda 16 şüpheliden 7'si tutuklandı
|29 Mayıs 2021 08:27
|+Aa- Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Mayıs gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu oldukları gerekçesiyle 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Sabit mavi renkli ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen, halen TSK içerisinde görev yapan ve deşifre olmadıkları belirtilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, İstanbul'da 3 kişi, diğer illerden de 12 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
1 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.
7 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Parmak izi sayesinde 131 terörist yakalandı
29 Mayıs 2021 09:19
|HDP kepenk indirdi
29 Mayıs 2021 09:16
|Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
28 Mayıs 2021 23:10
|Polisin dikkati bombalı araçla saldırıyı engelledi
28 Mayıs 2021 17:39
|FETÖ şüphelisi 6 kişiden 1'i tutuklandı
28 Mayıs 2021 16:13
|'FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında mütalaa
28 Mayıs 2021 14:13
|Sedat Peker ile bağlantılı 3 kişi gözaltında
28 Mayıs 2021 14:10
|Adana'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası verildi
28 Mayıs 2021 13:26
|Batman'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
28 Mayıs 2021 11:12
|Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski sağlık memuru tutuklandı
28 Mayıs 2021 11:06