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Pandemi koşulları intiharı tetikledi

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün hazırladığı rapora göre; 2002-2019 arasında 53 bin 425 kişi intihar ederek yaşamına son verdi.
 29 Mayıs 2021 08:31
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Pandemi koşulları intiharı tetikledi

PANDEMİ TETİKLEDİ: Yönetilemeyen Türkiye'de insanlara dayatılan umutsuzluk, milyonlarca gencin geleceksizleştirilmesi ve yurttaşların pandemi karşısında yalnız bırakılması intihar vakalarını tetikledi.

17 YILDA 53 BİN İNTİHAR: Türkiye'de 2002-2019 arasında 53 bin 425 yurttaş intihar ederek yaşamına son verdi. 2002'de yıllık 2 bin 301 olan intihar sayısı her yıl artarak 2012'de 3 binin üzerine çıktı. 2019'da ise 3 bin 406 kişi intihar etti.

GEREKÇESİ BİLİNMİYOR: 2002-2019 arasında gerçekleşen 53 bin intihardan 4 bin 801'inin gerekçesi resmi raporlara 'İntihar nedeni: Geçim zorluğu' başlığı altında yansıdı. 17 yıldaki intiharların neredeyse yarısı olan 22 bin 645 intiharın gerekçesi ise 'bilinmiyor' başlığı altında raporlandı. Türkiye'de intihar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı 2020'de günde ortalama 9 kişi sınırını aştı. Türkiye'deki yıllık intihar girişimi sayısı ise 40 bin ile 150 bin arasında bir değere ulaştı.

5 AYDA 600'E DAYANDI: Ocak 2021'de en az 94, şubatta en az 99, martta en az 112, nisanda da en az 129 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiği verisi basına yansıdı. Mayıs verileri ile yerel basındaki intihar girişimleri ve ölümler de eklendiğinde 2021'deki intihar sayısı 600'e dayandı. Pandemi kısıtlamaları ile geçen bu 5 ayda, 150'nin üzerinde yurttaşın yaşamına son vermeden önce 'geçinemiyorum' açıklaması, intiharların altında temel neden olarak ekonomik sorunlar yattığını gösterdi.

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