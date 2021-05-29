Diyanet'ten şiddete karşı 'Baba Okulu'

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda konuşan Martı, erken yaşta ve zorla evlendirmelerin önlenmesine yönelik Diyanet'in mesajının "çok açık ve net, hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu belirtti. Başkanlığın yeni yürütmeye başladığı ve pandemi nedeniyle henüz dört ilde pilot uygulaması yapılan "Baba Okulu" projesine ilişkin de Martı, "Babaların bilinçli olması, evde hem kadına hem de kız çocuğuna yönelik şiddetin önlenmesinde son derece önemli" dedi.

Martı'nın komisyona ilettiği yazılı sunumda ise, Baba Okulu Projesi kapsamında ailedeki kadın ve kız çocuklarına karşı adaletli, şefkatli ve merhametli baba kimliğinin geliştirilmesinin sağlanacağı belirtildi. 'Baba Okulu' projesinin dört ilde pilot uygulamasına 184 kişinin katıldığı belirtilen sunumda katılımcılara 'Görüş Ayrılıklarında Çatışma Çözme Yöntemleri, Eşinin Saygın Hayat Arkadaşı Olarak Baba Olma, Baba: Korkulan Otorite mi, Kucaklayan Güven Kaynağı mı? derslerinin sekiz haftalık seminerler halinde verildiği kaydedildi.