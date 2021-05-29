'Etkin bir filyasyon çalışması imkansız'

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir 'in haberine göre: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı pandemi raporunda, ölümlerle ilgili açıklanan verilerin "eksik" ve "kuşkulu" olduğu iddia edildi. Raporda, Aile Hekimliği sisteminin yükü taşıyamaz hale geldiği, Aile Sağlığı Merkezleri ile Toplum Sağlığı Merkezleri'nin sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle yetersiz kaldığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda, "İktidarın yönetemediği pandemi sürecinde alınmayan önlemler, şeffaf açıklanmayan veriler nedeniyle her gün ortalama en az 11 bin 765 kişi hastalanırken, 100 yurttaşımız da vefat ediyor" denilerek özetle şunlar kaydedildi:

AHS'LER S.O.S VERİYOR: 2002'den sonra başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birinci basamak sağlık hizmeti sunumu için hayata geçirilen ve personelin performans ve sözleşme kaygısı ile görev yaptığı Aile Hekimliği sistemi yükü taşıyamamaktadır. Hem Aile Sağlığı Merkezleri hem Toplum Sağlığı Merkezleri sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle yetersiz kalmaktadır.

YETERSİZ EKİPMAN: Sağlık çalışanlarının kendilerini korumaları için kullandıkları kişisel koruyucu malzemelerin belirli bir standarda kavuşturulamamıştır. Yetersiz ve kalitesiz ekipmanlar sağlık çalışanlarının hayatını riske atmaktadır.

VERİLER KUŞKULU: Ölümlerle ilgili açıklanan veriler kuşkuludur. Belediyeler tarafından açıklanan bulaşıcı hastalığa bağlı ölüm sayıları ile bakanlığın açıkladığı ölüm verileri birbirini tutmamaktadır.