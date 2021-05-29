İnternette şikayet gecikmeli indirme

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Türk internet kullanıcısının en çok video indirirken yaşadığı gecikmelerden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İnternet değişim noktası hizmeti veren De-Cix'in araştırmasına göre, kullanıcılar özellikle video izlerken kesilmelerden hiç memnun değil.

Araştırmaya katılanların yüzde 63'ü dizi, film veya doküman indirirken, yüzde 46'sı online oyun oynarken, yüzde 52'si evde eğitim görürken, yüzde 30'u ise evden çalışırken gecikme yaşadığını belirtti.

Araştırma, Türkiye'de 2 bin kişi üzerinde yapıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı internetle ilgili her gün, yüzde 42'si haftada birkaç kez, yüzde 12'si ise haftada bir sorun yaşadığını aktardı.

Sunucular dışarıda

De-Cix Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen, pandemi döneminde video izlemenin, film ve dizi indirmenin hayatımızın bir parçası haline geldiğini anımsatarak, araştırma sonuçlarına göre insanların da en çok video izlerken gecikme sorunu yaşadığını söyledi. Şen, anketten çıkan sonuçlara göre internetteki kesintilerin nedenini de, "Yüzde 68'le internet altyapısının bölgesel yetersizliği, yüzde 54'le ağın çok yüklü olması, yüzde 34'le içerik sağlayıcıların sunucularının yavaşlığı, yüzde 20 ile alt yönlendirici, yüzde 19'la da düşük bant genişliği" şeklinde sıraladı.

Şen, Youtube, Netflix gibi tüketicilerin yoğun kullandığı hizmetlerin sunucularının yurtdışında olmasının internetin yavaşlığında da etkin olduğunu vurgulayarak, "Firmaların sunucularını Türkiye'de tutması için çalışılmalı. Çünkü buraya bağlanmaya çalıştığınızda önce yurtdışına sonra buraya geliyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Ayrıca Türkiye'de internet altyapısı daha geliştirilmeli. Fiber uzunluğu 400 bin kilometrelerde, bu 4 milyon kilometrelere çıkmalı" dedi.

'Cayma bedeli ödemeden abonelik bitirilebilir'

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, internet erişimi sağlayan firmaların altyapı ve çekim gücünde önemli yol aldıkları görünse de internet hızının teknik nedenlerle bölgeden bölgeye değişmesi nedeniyle bu konuda pek çok şikayet geldiğini kaydetti. Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir merkezinde internet hızının çok düşük olduğu gerekçesiyle şikayet eden tüketicilerin sorununa da çözüm bulunamıyor. Bazı ilçe ve köylerde ise bırakın yavaş interneti altyapı olmadığı için hiç internet hizmeti alamayan haneler var.

Ayrıca sağlıklı internet hizmeti alamadığı halde aylarca fatura ödeyen tüketiciler sorunlarına çözüm bulamadıklarını da bizlere iletiyorlar. Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği gereği abone ile işletme arasında herhangi bir erişim hızı taahhüdü yoksa bağlantı hızındaki yavaşlamadan işletme sorumlu. Bu nedenle internet kullanımında sorun yaşayan aboneler yıllık taahhüt imzalasalar dahi abonelikten cayma bedeli ödemeden ayrılabilirler. Sorun çıkaran firmalara karşı önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat edilerek hem aboneliğin iptali hem de ödenen ücretin iadesi talep edilebilir."

Kopma ve donma...

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci, Türkiye'de internet kullanıcılarının özellikle yoğun kullanımın olduğu saatlerde düşük hızlara mecbur kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Burada altyapının da yetersizliği etkili. Bir evde iki, üç öğrenci varsa ve evden de çalışılıyorsa kullanım yoğunluğu oluyor. Diğer yandan fiyatlar yüksek. En düşük sabit internet abonelik fiyatı 70 TL'den başlıyor. Türkiye'de en çok kullanılan hız aralığı 4-24 Megabit. Bunun oranı yüzde 70. En çok kullanılan internet hızı 16 Megabit. Zaten altyapı nedeniyle bu hız tam verilmiyor. Dolayısıyla internet kullanırken gecikme, kopma, donma yaşanıyor. Mobil internette ise veriler daha iyi. 4.5G nedeniyle hızların daha iyi olması gerekiyor."