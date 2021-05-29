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Bilim insanları 'Marmara'daki çevre felaketi'ni inceliyor

Marmara Denizi'nde bir çevre felaketine dönüşen müsilaj sorununu çözmek için bilim insanları, tehdidi yerinde görmek ve bilimsel inceleme yapmak için Marmara'ya açıldı
 29 Mayıs 2021 08:48
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Bilim insanları 'Marmara'daki çevre felaketi'ni inceliyor

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Marmara Denizi'ni boğan müsilajı (deniz salyası) incelemek üzere araştırma gemisi R/V Alemdar ile Doğu Marmara'ya açılan bilim insanları, 20 yıl öncekinden çok farklı kendisini yenileyen bir müsilaj istilası yaşandığını belirtti.

Marmara Denizi'ne bir çevre felaketine dönüşen müsilaj sorununu çözmek için bilim insanlarının çalışmaları sürüyor. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde görevli bilim insanları tehdidi yerinde görmek ve bilimsel inceleme yapmak için Türkiye'nin en eski araştırma gemisi R/V Alemdar ile Doğu Marmara'ya açıldı.

6 bilim kadını gemide

Enstitüde görevli deniz biyoloğu Dr. Öğretim Üyesi Sibel Zeki'nin liderliğinde, Doç. Dr. Hüsne Altıok, Dr. Öğretim üyesi Tuba Ünsal, Dr. Öğretim üyesi Güzün Gül, Araştırma Görevlileri İrşad Bayırhan, Yaprak Gürkan ve Dalida Belikoğlu'dan oluşan bilim ekibi, 64 metre boyundaki R/V Alemdar ile İzmit Körfezi'ni taradı.

Haydarpaşa limanından yola çıktıkları anlardan itibaren müsilajla karşılaştıklarını söyleyen Dr. Sibel Zeki, Prens Adaları'nın arkasından geçerken karşılaştıkları manzara ile şaşırdıklarını söyledi. Dr. Sibel Zeki, Ocak ayından beri etkisini sürdüren müsilaj yoğunluğun Sedef Adası'nda had safhaya ulaştığını ve deniz ekosistemi için çok önemli habitatları barındıran Adalar'ın dibine çöktüğünü belirlediklerini söyledi. İzmit Körfezi'ndeki geniş bir alandan aldıkları örnekleri inceleyeceklerini söyleyen Dr. Sibel Zeki, "20 yıl önceki yoğunluktan çok farklı. Çok daha yoğun ve etki gücü yüksek. Denizin üzerini kapladığı gibi derinlere de etkisini gösteriyor." dedi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ise, ilk sonuçların bile kendilerini tedirgin ettiğini ve bu yıl etkili olan müsilajın yüzeyden dibe kadar aynı yoğunlukta ilerlediğini söyledi.

'Aşırı yoğunlaşma var'

Prof. Dr. Gazioğlu, "Prens Adaları gibi eşsiz bir ekosistemi bile etkilemiş. Yoğun süreklilikle İzmit körfezi içine kadar ilerlemiş. Bilim ekibimiz kıyı bölgelerinde bile aşırı yoğunlaşma var. Ne yazık ki farklı evrelerde oluşumlar karşımıza çıktı. Yani ne genç oluşumlar ve çürümeye yüz tutmuş oluşumlar belirlendi. Kendilerini yenilediklerini ve çoğalmanın devam ettiğini düşünüyoruz.

Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu ve İzmit Körfezi'ni kapsayan bir seferle örnekler aldık. Temel oşinografik gözlemler; sıcaklık- tuzluluk, akıntı verileri, su kolonunda çözünmüş oksijen, besin elementleri gibi detaylar üzerinde araştırmalar yapıyoruz" dedi.

ABD basını yazdı

Washington Post gazetesi, deniz salyası olarak bilinen müsilajın yeni bir oluşum olmadığını ama iklim değişikliğiyle yükselen deniz sıcaklıklarının artışı körüklediğini belirttiğinin altını çizdi. Marmara Denizi'nin aşırı kirlendiğini vurgulayan ABD gazetesi balıkçıların 5 aydır bu sorunla mücadele ettiğini ve dalgıçların 30 metre derinliğe kadar müsilajın etkisini görüntülediğini yazdı.
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