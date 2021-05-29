'Seçime ortak adayla gidilmesinde yarar var'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, "Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunu konuşmanın birlikteliğe zarar vereceğini düşündüğüm için seçim zamanı konuşulması gerektiğine inanıyorum
|29 Mayıs 2021 09:07
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, "Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunu konuşmanın birlikteliğe zarar vereceğini düşündüğüm için seçim zamanı konuşulması gerektiğine inanıyorum. Meral Akşener olarak bu birlikteliğe zarar verecek, bunu bozmaya yönelik egosantrik hiçbir adım atmayacağım" ifadesini kullandı.
Akşener, FOX TV'de katıldığı yayında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "Gelin hanıma gayet güzel bir ders verildi" sözlerine de yanıt vererek, "Benim de o zaman kendisine muhterem kayınbirader demem lazım, orada bir sorun yok. Cumhurbaşkanı tarafından tehdit edilmiş olmak feci bir şey. Bu tehditlerin hiçbirisine pabuç bırakacak bir insan değilim" dedi.
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