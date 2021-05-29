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O doktor, kendisini bıçaklayan hastanın hayatını kurtarmış

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'in, kendisini bıçaklayarak ağır yaralayan hastası Bayram Nargüner'in daha önce hayatını kurtardığını söyledi.
 29 Mayıs 2021 09:09
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O doktor, kendisini bıçaklayan hastanın hayatını kurtarmış

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde önceki gün meydana gelen olayda psikiyatri hastası Bayram Nargüner, ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'e bıçakla saldırdı. Doktor İskender, saldırıda sırtının sağ bölümünden ve sağ elinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İskender, hastanenin acil servisinde ilk tedavisi yapıldıktan sonra ameliyata alındı. İskender'in, saldırıda kopan bir parmağı yaklaşık 4.5 saat süren ameliyatla yerine dikildi. İskender'in tedavisi, ameliyatın ardından serviste devam ediyor. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Nargüner, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bayram Nargüner, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

'10 GÜN ÇOK KRİTİK'

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, yaralı doktoru hastanede ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Gülüm, "10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor. Ciddi hayati organlara yakın bir bölge orası. Oldukça üzüntülü. Son 2 yıldır sağlıkta şiddetle ilgili önleyici yasalar çıkarıldı. Bu süreçlerin son bulmasını umut ediyoruz" dedi.

'MESLEĞE ENGEL BİR DURUM'

Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç ise doktoru bıçaklayan hastanın daha önce hastanede ameliyat olduğunu, ayak parmaklarının kesildiğini ve tedavisinin yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu: "İşin ilginç yanı bıçakladığı doktor arkadaş daha önce bu hastanın intihar girişimini engelleyen arkadaş. Arkadaşımız 3 yıllık asistan, ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaş. Sağ elinde parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Bu durum ileride mesleğini yapmasını engelleyecek bir durum. Sağ el bir ortopedist için çok önemli. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay bu."

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da Dr. İskender'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

ARKASI DÖNÜKKEN BIÇAKLANMIŞ

Prof. Dr. Rahmi Kılıç, doktorun sırtı dönükken bıçaklı saldırıya uğradığını, olayın planlanarak yapıldığını bildirerek "Öğlen geliyor akşama kadar ayrılmıyor. Bıçak yanındaymış, tasarlanmış bir olay acı olan bu. Engelleyici olması için yeterli cezanın verilmesi gerekiyor. Doktor bir şey hatırlamadığını, arkası dönükken sırtından yapılan bir saldırı olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.
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