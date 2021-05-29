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Yaralı köpeği taksiler alamayınca bisiklet kiraladı

Diyarbakır'da yaralı bir köpeği bakıma almak için gittiği bölgede mezhepsel inançlar sebebiyle köpeği ve kendisini kabul edecek taksi bulamayan Kadir Aydoğmuş çareyi bisiklet kiralamakta buldu. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu sorunu yıllardır yaşadıklarını söyleyen Patili Yaşam Derneği Başkanı Gülistan İpteş, yetkililerden yardım istedi.
 29 Mayıs 2021 09:13
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Yaralı köpeği taksiler alamayınca bisiklet kiraladı

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: Diyarbakır'da faaliyet gösteren Patili Yaşam Derneği hayvan haklarını koruma faaliyetleri yürütürken farklı bir zorlukla karşı karşıya. Dernek gönüllüleri şiddete uğramış hayvan ihbarı aldıklarında hayvanı almak için hiçbir taksi ya da toplu taşıma aracı bulamıyor. Bu olay son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Derneğin gönüllülerinden Kadir Aydoğmuş, çocukların şiddetine uğramış bir köpeği bakıma almak için taksiye binmek istedi. Ancak Aydoğmuş taksi şoförlerinden "Köpek arabayı kirletir, köpek haramdır" gibi yanıtlar aldı.

BİSİKLET KİRALADI

Çareyi yakınlardaki bisikletçiden bisiklet kiralamakta bulan Aydoğmuş yaralı köpeği kucağına alarak tek eliyle bisikletiyle yola koyuldu. Sosyal medyaya yansıyan olay büyük tepki çekti. Patili Yaşam Derneği Başkanı Gülistan İpteş bu durumun yıllardır yaşandığını söylüyor: "Diyarbakır'da Şii mezhebine bağlı kişiler köpeklere karşı çok önyargılı. Şii mezhebine inananlar köpeğin abdesti bozduğunu ve haram olduğunu düşünüyor. Bu sebeple çok sıkıntı yaşıyoruz. 3 ay önce hasta köpek yavrularımız vardı hiçbir taksi kabul etmedi. Yine gönüllülerimizden Kadir Aydoğmuş arkadaşımız yavruları bakıma almak için oraya gitti. Hiçbir taksi kabul etmeyince çareyi yavruları montunun içine saklamakta buldu ve o şekilde minibüse bindi. Son olarak önceki gün bize gelen ihbarda bir hayvanın şiddete uğradığını öğrendik. Çocuklar köpeği hırpalamış. Kadir Aydoğmuş bölgeye ulaştı ancak yine taksilerden ret cevabı alınca bisiklet kiralayarak yaralı köpeği bakıma alacağımız yere getirdi. Belediye bu soruna çözüm bulmalı."

Köpeği bakıma aldıklarını ve şu anda güvenli bir bölgede tuttuklarını söyleyen İpteş yaralı köpeğin durumunun iyi olduğunu belirtti.

BİR AN ÖNCE YASA ÇIKSIN

Derneklerinin odağının sokak hayvanlarını kısırlaştırmak olduğunu söyleyen Gülistan İpteş, "Hayvana şiddet yasasının bir an önce çıkmasını istiyoruz. Kısıtlı imkanları olan gönüllülerimizle hayvan canlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde hayvana şiddet içler acısı noktalarda. Yaşadıklarımızı gördüklerimizi artık kaldıramıyoruz. Yetkililer yaşananları biliyor ancak bizi görmelerini duymalarını ve artık çözüm bulmalarını istiyoruz" diyor.
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