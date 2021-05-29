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Parmak izi sayesinde 131 terörist yakalandı

Dünyanın en iyi olarak gösterilen Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, sadece Türkiye'de değil ülke güvenliği için sınır ötesinde, Suriye görev gücü kapsamında Azez, Telabyad bölgelerinde de görev yapıyor.
 29 Mayıs 2021 09:30
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Parmak izi sayesinde 131 terörist yakalandı

Dünyanın en iyi olarak gösterilen Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, sadece Türkiye'de değil ülke güvenliği için sınır ötesinde, Suriye görev gücü kapsamında Azez, Telabyad bölgelerinde de görev yapıyor. Kriminal Daire Başkanlığı ekiplerinin 2 bin 500 Suriyeli kolluk gücüne verdiği eğitim ve destekle terör olaylarının önüne geçilirken huzur ve güven ortamı sağlandı. Suriyelilerden alınan parmak izi sayesinde terör olayları şüphelisi 131 kişi Türkiye'ye girmeden yakalandı. Ayrıca sınır bölgelerimizde toplam 193 patlama olayı engellenirken, 590 kilogram EYP'nin de ülkemize girmesi önlendi. Telabyad, Afrin ve Azez bölgelerinde 9 bin 227 adet el yapımı bomba ve askeri mühimmat imha edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, suçluların tespiti için hayati öneme sahip olan veri entegrasyonunu hayata geçirdi. Sistemle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arşivindeki milyonlarca parmak izi tek bir havuz da toplandı.

SINIR GÜVENLİĞİ ONLARA EMANET

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, terör, asayiş ve narkotik olaylarını aydınlatmak, suçluların yakalanmasını sağlayarak, aralıksız çalışmalarına devam ederken sadece Türkiye'de değil ülke güvenliği için sınır ötesinde, Suriye görev gücü kapsamında Afrin, Azez, Telabyad bölgelerinde güvenliği sağlıyor. Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde Afrin, Azez ve Telabyad bölgelerinde 136 olay yeri inceleme personeli, 161 bomba uzmanı, 69 bomba arama köpeği ve idarecisi, 17 zırhlı donanımlı araç, bölgedeki terörü, göçü, insani trajediyi önlemek amacıyla ülke güvenliği için gece gündüz çalışıyor. Bununla da yetinmeyen Kriminal Daire Bakanlığı, Suriye'de teröristlerin arındırıldığı bölgede, 2 bin 500 Şurta'lara (yerel kolluk) verilen teorik ve uygulamalı eğitim sayesinden asayiş, narkotik ve terör olaylarının önüne geçerken Suriyeliler güven ve huzur ortamında hayatlarına devam etmesini sağladı.

3 MİLYON SURİYELİNİN PARMAK İZİ ALINDI

Türkiye'nin Suriye görev gücü kapsamında Afrin, Azez, Telabyad bölgelerindeki kontrol noktalarında yaşayan Suriyeliler için kimlik çıkarmak büyük önem taşıyor. Hastane işlemlerinden, ehliyete, ticaretten işinden, Türkiye'ye geçişe kadar pek çok iş için Suriyelilerden kimlik isteniyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli 'Parmak İzi Alma' sistemi ilk olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sınır bölgelerinde bulunan geçiş kapıları ve kontrol noktalarında kullanılmaya başlandı. Suriye'deki kontrol noktalarında kimlik için başvuranlardan alınan parmak izleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü üzerinden merkez sisteme gönderiliyor.

PARMAK İZİ SİSTEMİ 131 TERÖRİSTİ YAKALATTI

Türkiye sınır kapılarından giriş yapan 3 milyon Suriyelinin parmak izi alınarak kimliklendirme çalışması yapılırken Türkiye'nin Suriye Görev Gücü kapsamında Telabyad, Afrin ve Azez bölgelerinde bulunan 250 bin kişinin daha parmak izi alındı. Bu sayede sınır bölgelerimizde toplam 193 patlama olayı engellendi. Ayrıca 590 kilogram EYP'nin de ülkemize girmesi önlenirken, Telabyad, Afrin ve Azez bölgelerinde 9 bin 227 adet el yapımı bomba ve askeri mühimmat imha edildi.

Bununla birlikte ülkemize girmeye çalışan asayiş olayları şüphelisi 147 kişi, terör olayları şüphelisi 131 kişi olmak üzere toplamda 278 kişi parmak izlerinden saptanarak yakalandı.

Ömer Çetin
Sabah
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