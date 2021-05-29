1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sayıştay Başkanı Baş, 159'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

"Sayıştay, tarihi köklerinden aldığı engin bilgi birikimi ve denetim kültürünü, 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' ülküsüyle modern gereklilikler çerçevesinde gelecek kuşaklara taşımayı hedeflemektedir"
 29 Mayıs 2021 09:33
+Aa- Yazdır
Sayıştay Başkanı Baş, 159'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, kurumun, tarihi köklerinden aldığı engin bilgi birikimi ve denetim kültürünü, uluslararası organizasyonlarda aktif görev yaparak duyururken, bunu "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma" ülküsüyle modern gereklilikler çerçevesinde gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Baş, Sayıştay'ın kuruluşunun 159'uncu yıl dönümü dolayısıyla kurumun internet sitesinden mesaj yayımladı.

Mesajında, 1000 yılı aşkın devlet geleneğinin en önemli kurumlarından biri olan Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde alınan önlemler dolayısıyla yüz yüze program yapamadan idrak ettiklerini belirten Baş, kurumun (Divanı Muhasebat) tarihi geçmişine ilişkin bilgi verdi.

Baş, kamu kaynaklarının kullanımının modern anlamda denetiminin, parlamentolar adına bütçe hakkı çerçevesinde ele alınmakla birlikte, tarihteki Türk devletlerinde, İslam kültüründen esinlenerek "beytül mal"in (kamu hazinesinin) denetimi olarak görüldüğünü ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu bildirdi.

Kurumun, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yaparak bütçe hakkının kullanılması açısından önemli bir fonksiyon ifa ettiğini vurgulayan Baş, kamu idarelerine yönelik olarak rehberlik faaliyetlerinin de yürütüldüğünü kaydetti.

Baş, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayıştay yapmış olduğu faaliyetlerinde kamu mali yönetiminin ve kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine, kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesine, kaynak kullanımında etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik olarak hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sayıştay kendi faaliyetlerinde de şeffaflığa önem vermekte olup, yürütülen faaliyetlerin çıktısı olan bütün yargı kararları ile denetim raporlarını internet sitesinde kamuoyunun erişimine açmaktadır. Sayıştay tarihi köklerinden aldığı engin bilgi birikimi ve denetim kültürünü, günümüze ve uluslararası organizasyonlarda aktif görev almak suretiyle uluslararası alana taşımakta olup, 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' ülküsüyle modern gereklilikler çerçevesinde gelecek kuşaklara taşımayı hedeflemektedir."

- Sayıştay'ın uluslararası iş birlikleri

Baş, Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) başkanlığını yürüttükleri geçen 4 yıllık sürede 15 çalışma grubuyla 120 civarında proje ve çok sayıda etkinlik yürütüldüğüne dikkati çekerek, EUROSAI bölgesinde önemli bir sinerji oluşturulduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Sayıştay'ın, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatının (INTOSAI) çeşitli çalışma gruplarında aktif görev aldığını ifade eden Baş, diğer uluslararası iş birliklerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"ECOSAI yönetim kurulu başkanlıkları ile ASOSAI'de yönetim kurulu üyeliği ve denetim komitesi üyeliği görevleri üstlenilmiştir. Sayıştay, UNESCO ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğince çeşitli kurumlarımıza sağlanan fonların denetimine ilişkin iş birliği yapmakta olup, çeşitli uluslararası kuruluşların dış denetimini yürütmek üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan bu faaliyetlerle Sayıştay'da önemli bir kapasite artırımı sağlanmış olup, EUROSAI yönetim kurulu başkanlığından sonra önümüzdeki dönemde önce ASOSAI ve sonrasında da INTOSAI'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenmeyi hedeflemektedir. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle kurumumuzun bu günlere gelmesinde emeği geçenleri takdir ve minnetle yad ediyor, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde idrak ettiğimiz bu yıl dönümünde kültürümüzü geleceğe taşıma hedefinden vazgeçmeden daha nice yıllarda buluşmak dileğiyle Sayıştay'ın 159'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi
29 Mayıs 2021 11:45		 KVKK, belediyelerin borç ödenmesinde 2 aşamalı doğrulamaya karar verdi
29 Mayıs 2021 11:26
Tapuda son bir yılda 'aile şerhi' konulan konut sayısı 15 bin 171 oldu
29 Mayıs 2021 11:22		 Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
29 Mayıs 2021 10:32
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
29 Mayıs 2021 10:30		 Yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak
29 Mayıs 2021 09:34
İnternette şikayet gecikmeli indirme
29 Mayıs 2021 08:45		 Tankerdeki çalışmalar tamamladı, boğaz trafiğe açıldı
28 Mayıs 2021 22:53
Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı
28 Mayıs 2021 22:46		 Bu ilde aşı sertifikası bulunanlara karantina uygulanmayacak
28 Mayıs 2021 21:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak12:08 - FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu yakalandı11:51 - Pakdemirli: Adana-Kozan'daki yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır11:45 - İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi11:37 - Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:34 - Ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
11:31 - 'İstanbul'un fethi, çağ kapayıp çağ açan, tarihin akışını değiştiren en şanlı zaferdir'11:26 - KVKK, belediyelerin borç ödenmesinde 2 aşamalı doğrulamaya karar verdi11:25 - Veteriner hekimler, kenelere karşı vatandaşları uyardı11:24 - Ekonomide gözler büyüme, enflasyon ve ihracat rakamlarında olacak11:22 - Tapuda son bir yılda 'aile şerhi' konulan konut sayısı 15 bin 171 oldu11:20 - Türkiye İHA'larla taşımacılığa hazırlanıyor
11:10 - Toplumsal bağışıklığa ne zaman ulaşılacak? Doç. Savaşçı tarih verdi10:59 - Tekirdağ'da lise öğrencileri 'insansız su altı aracı' tasarladı10:49 - 40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş10:45 - Gazzeye umut ol10:35 - Yeni evleneceklere 'sıfır faizli kredi verilsin' önerisi
10:32 - Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
Biz olmadan iktidar olamazsınız
Teknisyen sosyoloji bölümünden mezun olursa maaşı artar mı?
Uzmanlar 'renkli göz' akımına karşı uyardı
Yerli Aşıya 480 gönüllü
Eğitimde telafi memleket meselesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 2
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 1
döngü 1
nükleer enerji 1
Yerli aşı için gönüllü aranması 2
durdur bu nikahı nikah memuru 1
balkonun lambasını açık unutup izine çıkmak 1
maske mesafe hijyen 1
en çok izlenen kanallar 1
Taksimde açılan cami 2
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam