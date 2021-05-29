1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının 14-23 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
 29 Mayıs 2021 09:34
+Aa- Yazdır
Yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin, yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2021/2. dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak. İlk kez sınava katılacaklar 31 Mayıs-14 Haziran, tekrar girecekler 28 Haziran-12 Temmuz dönemlerinde başvuruda bulunabilecek.

İlk kez sınav başvurusu yapacak adayların 14 Haziran itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi
29 Mayıs 2021 11:45		 KVKK, belediyelerin borç ödenmesinde 2 aşamalı doğrulamaya karar verdi
29 Mayıs 2021 11:26
Tapuda son bir yılda 'aile şerhi' konulan konut sayısı 15 bin 171 oldu
29 Mayıs 2021 11:22		 Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
29 Mayıs 2021 10:32
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
29 Mayıs 2021 10:30		 Sayıştay Başkanı Baş, 159'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
29 Mayıs 2021 09:33
İnternette şikayet gecikmeli indirme
29 Mayıs 2021 08:45		 Tankerdeki çalışmalar tamamladı, boğaz trafiğe açıldı
28 Mayıs 2021 22:53
Sağlık ordusu, engelli vatandaşları aşılamaya başladı
28 Mayıs 2021 22:46		 Bu ilde aşı sertifikası bulunanlara karantina uygulanmayacak
28 Mayıs 2021 21:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak12:08 - FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu yakalandı11:51 - Pakdemirli: Adana-Kozan'daki yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır11:45 - İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi11:37 - Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:34 - Ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
11:31 - 'İstanbul'un fethi, çağ kapayıp çağ açan, tarihin akışını değiştiren en şanlı zaferdir'11:26 - KVKK, belediyelerin borç ödenmesinde 2 aşamalı doğrulamaya karar verdi11:25 - Veteriner hekimler, kenelere karşı vatandaşları uyardı11:24 - Ekonomide gözler büyüme, enflasyon ve ihracat rakamlarında olacak11:22 - Tapuda son bir yılda 'aile şerhi' konulan konut sayısı 15 bin 171 oldu11:20 - Türkiye İHA'larla taşımacılığa hazırlanıyor
11:10 - Toplumsal bağışıklığa ne zaman ulaşılacak? Doç. Savaşçı tarih verdi10:59 - Tekirdağ'da lise öğrencileri 'insansız su altı aracı' tasarladı10:49 - 40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş10:45 - Gazzeye umut ol10:35 - Yeni evleneceklere 'sıfır faizli kredi verilsin' önerisi
10:32 - Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü spiker Fikret Engin hayatını kaybetti
'Temaslı Takibi Rehberi' güncellendi: Karantina süreleri uzadı
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Diyanet aşı olmayanlar hakkında fetvayı verdi: Kul hakkı ihlalidir
40 gündür aranıyordu: Erkek arkadaşı öldürüp gömmüş
Biz olmadan iktidar olamazsınız
Teknisyen sosyoloji bölümünden mezun olursa maaşı artar mı?
Uzmanlar 'renkli göz' akımına karşı uyardı
Yerli Aşıya 480 gönüllü
Eğitimde telafi memleket meselesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görünmez heykel 1
en çok izlenen kanallar 1
yaz dizileri 3
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 3
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 2
durdur bu nikahı nikah memuru 1
Tavşancıl otu 1
balkonun lambasını açık unutup izine çıkmak 1
lacivert 2
livor 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam