Şampiyonluk kutlamalarında 2 futbolcu üstü açık otobüsten düştü
|29 Mayıs 2021 09:47
|+Aa- Yazdır
İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkan yeşil-siyahlı ekibi taşıyan otobüs, gece saatlerinde kente giriş yaptı.
Ayrıca Kocaelispor'da 2 oyuncunun kutlamalar esnasında yaralandığı ifade edildi.
Otobüstekilerin haber vermesi üzerine araç durdurulurken olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Avcı Başiskele ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Daha sonra Milli İrade Meydanı'na hareket eden Kocaelispor kafilesi, burada taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Kocaelispor kafilesi, taraftarlarla marşlar söyleyerek TFF 1. Lig'e çıkmanın coşkusunu paylaştı. Polis ekipleri kutlamaların yapıldığı alanda güvenlik önlemleri aldı.
KOCAELİSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Bahri Can Avcı'nın şampiyonluk turu atarken üstü açık otobüsten düştüğü belirtilerek, "Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı." ifadesine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aziz Yıldırım, olağan seçimli genel kurul toplantısında konuşma yapacak
29 Mayıs 2021 08:30
|Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde finale yükseldi
28 Mayıs 2021 21:03
|Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi
27 Mayıs 2021 23:09
|Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödeyecek
27 Mayıs 2021 20:59
|Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi
26 Mayıs 2021 22:58
|Trabzonspor'da ilk imzaları Gervinho ve Peres attı
26 Mayıs 2021 18:30
|Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
26 Mayıs 2021 16:21
|Ali Koç'tan Diyanet'e mektup
26 Mayıs 2021 09:30
|Burak, annesini telefonla aradı, ağladı, ağlattı
24 Mayıs 2021 09:22
|Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı
23 Mayıs 2021 11:30