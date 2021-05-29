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Yeni evleneceklere 'sıfır faizli kredi verilsin' önerisi

"Firmalar da genç çiftler için zam yapmaktan kaçınarak cazip kampanyalar düzenlemeli"
 29 Mayıs 2021 10:35
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Yeni evleneceklere 'sıfır faizli kredi verilsin' önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün harcamalarının tüm sektörleri etkilemesiyle ekonomiye geri döneceğini belirterek, "Çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı ekonomik kayıplar nedeniyle düğünlerini erteleyen çok sayıda genç çift olduğuna işaret etti.

Düğün harcamalarının tüm sektörlere etki ederek ekonomiye geri döneceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli. Yılda ortalama 600 bin çiftin evlendiği ve piyasa için hayati önem taşıyan düğün sektörü için takvim bir an önce açıklanmalı. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla yaz sezonunda düğünler için esneklik getirilmeli. Özellikle açık hava ve kır düğünleri kurallar çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren açılmalı."

- "Firmalar da zam yapmaktan kaçınarak cazip kampanyalar düzenlemeli"

Palandöken, firmaların da evlenecek çiftler için cazip kampanyalar düzenleyip elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, yuva kuracak çiftlerin yapacağı harcamaların mobilyacıdan fotoğrafçıya kadar 415 meslek koluna birden etki ettiğini bildirdi.

Özellikle yaz sezonunda düğünlerin esnafa ve ekonomiye nefes olduğunun altını çizen Palandöken, "Hem esnafı ve piyasayı canlandırmak hem de gençlerin yuva kurmasını sağlamak için evlilik kredilerine ek olarak firmalar da genç çiftler için zam yapmaktan kaçınarak cazip kampanyalar düzenlemeli. Yeni evlenecek çiftlere özel indirimler, promosyonlar, artı taksit imkanları sunarak firmalar da elini taşın altına koymalı." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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