'İstanbul'un fethi, çağ kapayıp çağ açan, tarihin akışını değiştiren en şanlı zaferdir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünü kutladı.
|29 Mayıs 2021 11:31
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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönüller Sultanı Peygamberimizin (SAV) müjdesine mazhar olan İstanbul'un fethi, çağ kapayıp çağ açan, tarihin akışını değiştiren en şanlı zaferdir. Sevdamız İstanbul'u bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve mukaddes ordusunu fethin 568'inci yılında rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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