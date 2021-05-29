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Ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün kardeşler arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
|29 Mayıs 2021 11:34
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün kardeşler arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Şirindere Mahallesi Kahvedağı mevkisinde çıkan tartışmada ağabeyi Ç.Ç. (59) tarafından tüfekle vurulan Emin Ç. (48), kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
İncirliova'da dün aralarında husumet bulunan kardeşler arasında çıkan kavgada Emin Ç. tüfekle yaralanmış, ağabeyi gözaltına alınmıştı.
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