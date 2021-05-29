Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|29 Mayıs 2021 11:37
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu yakalandı
29 Mayıs 2021 12:08
|Parmak izi sayesinde 131 terörist yakalandı
29 Mayıs 2021 09:30
|HDP kepenk indirdi
29 Mayıs 2021 09:16
|İstanbul merkezli mahrem yapı operasyonunda 16 şüpheliden 7'si tutuklandı
29 Mayıs 2021 08:27
|Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
28 Mayıs 2021 23:10
|Polisin dikkati bombalı araçla saldırıyı engelledi
28 Mayıs 2021 17:39
|FETÖ şüphelisi 6 kişiden 1'i tutuklandı
28 Mayıs 2021 16:13
|'FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında mütalaa
28 Mayıs 2021 14:13
|Sedat Peker ile bağlantılı 3 kişi gözaltında
28 Mayıs 2021 14:10
|Adana'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası verildi
28 Mayıs 2021 13:26