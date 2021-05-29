Pakdemirli: Adana-Kozan'daki yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesi, Akdam Köyü mevkisinde çıkan orman yangınının dün saat 23.00 itibarıyla kontrol altına alındığını bildirdi.
|29 Mayıs 2021 11:51
|+Aa- Yazdır
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'nın Kozan ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Adana-Kozan, Akdam Köyü mevkisinde 19.55 saatinde 7 farklı noktada çıkan orman yangınına kahramanlarımız saat 20.06 itibarıyla ilk müdahaleyi yapmış olup, yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'İstanbul'un fethi, çağ kapayıp çağ açan, tarihin akışını değiştiren en şanlı zaferdir'
29 Mayıs 2021 11:31
|Biden-Erdoğan zirvesi ilişkilere damga vuracak
29 Mayıs 2021 10:15
|'Seçime ortak adayla gidilmesinde yarar var'
29 Mayıs 2021 09:07
|Biz olmadan iktidar olamazsınız
29 Mayıs 2021 06:15
|29 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
29 Mayıs 2021 00:02
|Dışişleri'nden Müslümanları fişleyen Avusturya'ya tepki
28 Mayıs 2021 22:38
|Selami Altınok'tan 'koruma kararında FETÖ izi' açıklaması
28 Mayıs 2021 22:08
|Bakan Kurum: Terörü ülke gündeminden çıkaracak noktaya getirdik
28 Mayıs 2021 21:19
|'Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz'
28 Mayıs 2021 18:41
|Fatma Şahin, Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na katılan ilk belediye başkanı
28 Mayıs 2021 18:02