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Pakdemirli: Adana-Kozan'daki yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesi, Akdam Köyü mevkisinde çıkan orman yangınının dün saat 23.00 itibarıyla kontrol altına alındığını bildirdi.
 29 Mayıs 2021 11:51
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Pakdemirli: Adana-Kozan'daki yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'nın Kozan ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Adana-Kozan, Akdam Köyü mevkisinde 19.55 saatinde 7 farklı noktada çıkan orman yangınına kahramanlarımız saat 20.06 itibarıyla ilk müdahaleyi yapmış olup, yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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