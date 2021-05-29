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Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
 29 Mayıs 2021 12:20
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Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
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