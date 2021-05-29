Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinden 6'sı tutuklandı.
|29 Mayıs 2021 12:30
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik çalıma başlattı.
Özel harekat polisleri destekli operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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