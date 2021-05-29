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TOTBİD'den sağlıkçılara yönelik saldırılara karşı 'acil önlem' çağrısı

"İlgilileri acilen tüm hastanelerde gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ediyoruz"
 29 Mayıs 2021 12:35
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TOTBİD'den sağlıkçılara yönelik saldırılara karşı 'acil önlem' çağrısı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Yönetim Kurulu, asistan doktor Ertan İskender'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınayarak, ilgilileri acilen tüm hastanelerde gerekli önlemleri almaya davet etti.

Dernekten yapılan açıklamada, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde çalışan asistan Ertan İskender'in bıçaklı saldırıya uğradığı belirtilerek, "Görevi başında iken gerçekleşen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı benzer saldırılardan sonra ilgilileri defalarca uyarmış olmamıza rağmen hiçbir önlem alınmamış olmasını kamuoyu ile bir kez daha paylaşmaktan büyük üzüntü, hatta kızgınlık duymaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, alışveriş merkezleri ve havaalanlarında alınan önlemler hatırlatılarak, "İlgilileri acilen tüm hastanelerde gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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