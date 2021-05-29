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Çarpıcı iddia: Covid-19'un laboratuvarda yapıldığı kanıtlandı mı?

Yeni bir araştırmaya göre dünyada corona virüs pandemisine neden olan Covid-19 virüsünün doğada hiçbir 'atası' bulunmuyor. Profesör Angus Dalgleish ve Dr. Birger Sorensen'in yaptığı araştırmaya göre virüs, Çinli bilim insanları tarafından laboratuvarda üretildi ve çeşitli tersine mühendislik yöntemleriyle yarasalardan doğal yollarla bulaşmış gibi gösterildi.
 29 Mayıs 2021 12:26
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Çarpıcı iddia: Covid-19'un laboratuvarda yapıldığı kanıtlandı mı?

Covid-19'un ortaya çıktığı ilk günden beri, virüsün ilk nereden yayıldığı, salgının bilerek ortaya çıkarıldığı ya da virüsün insan eliyle yapıldığına kadar birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ancak şimdiye kadar bunlarla ilgili ciddi bir araştırma yoktu.

Yeni bir çalışma, Çinli bilim insanlarının bir Wuhan laboratuvarında Covid-19'u yarattığını, ardından virüsün yarasalardan doğal olarak evrimleşmiş gibi görünmesini sağlamak için virüsün tersine mühendislik çalışmalarıyla izlerini örtmeye çalıştığını iddia ediyor.

Makalenin yazarlarından İngiliz Profesör Angus Dalgleish, Londra St. George Üniversitesi'nde onkoloji profesörü. Dalgleish, HIV aşısıyla ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorensen ise corona virüse karşı Biocavv-19 adlı bir aşı geliştiren ilaç şirketi Immunor'un başkanı.

Çalışmadaki şok edici iddialar, Çin laboratuvarlarında 'verilerin kasıtlı olarak imha edilmesi, gizlenmesi veya kirletilmesi' suçlamalarını içeriyor ve Çin'deki bilim insanlarının susturulup ortadan kaybolmasına dikkat çekiyor.

DailyMail tarafından elde edilen ve önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan makale, bilim camiasında ses getirmeye hazırlanıyor. Uzmanların çoğu yakın zamana kadar COVID-19'un kökeninin başka bir şey olduğunu kesin bir şekilde reddetmişti.

VİRÜSTE İNSAN İZLERİ

Dalgleish ve Sorensen geçen yıl bir aşı oluşturma çalışmasında Covid-19 örneklerini analiz ederken, virüste yalnızca laboratuvarda manipülasyondan kaynaklanabileceğini söyledikleri parmak izleri keşfettiler.

İki bilim insanı, bu keşiflerinden sonra bulgularını yayınlamaya çalıştıklarını ancak o sırada virüsün yarasalardan veya diğer hayvanlardan insanlara doğal olarak sıçradığına karar veren büyük bilimsel dergiler tarafından reddedildiklerini söylediler.

Eski MI6 şefi Sir Richard Dearlove, bilim insanlarının teorisinin araştırılması gerektiğini kamuoyuna açıkladığında bile, fikir 'sahte haber' olarak reddedildi.

Bir yıldan fazla bir süre sonra, önde gelen akademisyenler ve medyada virüsün Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaçma olasılığını dairt haberler yayınlanmaya başladı. Bu hafta ABD Başkanı Joe Biden, laboratuvar kazası da dahil olmak üzere virüsün gerçekten nasıl ortaya çıktığının araştırılması için talimat verdi. Biden'ın bu talimatı, Beyaz Saray'a daha önce açıklanmayan bir istihbarat raporunda, Kasım 2019'da Wuhan enstitüsündeki birkaç araştırmacının belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisinin açığa çıkmasının ardından geldi.

Quarterly Review of Biophysics Discovery adlı bilimsel dergide yayımlanması planlanan 22 sayfalık makalede, bilim insanları, 2002 ile 2019 yılları arasında Wuhan laboratuvarında yapılan deneylere bakarak aylarca süren analizlerini anlatıyorlar.
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