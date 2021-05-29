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Batman'da tarlada etçil çekirge görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı.
 29 Mayıs 2021 12:58
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Batman'da tarlada etçil çekirge görüldü

Çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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