Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu
|29 Mayıs 2021 13:16
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İzmir programı kapsamında depremden sonra yıkılan binaların bulunduğu Salhane ve Manavkuyu mahallelerinde 228 konut ve 15 dükkan ile 140 konut ve 24 dükkandan oluşan projelerin şantiye alanlarına geçen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.
Bazı örnek daireleri gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü için gerekli adımları atacaklarını belirtti.
Kurum'a incelemeleri sırasında Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır ve Cemal Bekle, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.
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