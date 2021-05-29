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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'nin bir "enerji kenti" olma özelliğiyle de öne çıktığını belirterek kentte doğal kaynakların değerlendirilmesi noktasında yatırımlara devam ettiklerini bildirdi.
 29 Mayıs 2021 13:17
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

Denizli programı kapsamında Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan'ı makamlarında ziyaret eden Bakan Dönmez, projelerle ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Dönmez, Denizli'nin son zamanlarda yıldızı parlayan şehirlerden birisi olduğuna dikkati çekti.

Kentin sanayi, tarım ve turizmde gelecek vadettiğine işaret eden Dönmez, "Bir başka yön itibariyle Denizli, enerji kenti olmasıyla da öne çıkıyor. Denizli, kendi kendine yeten hatta etrafına da faydası dokunan, ihracatı olan bir kentimiz. Biz Denizli'nin ihtiyaç duyduğu enerji başta olmak üzere doğal kaynaklarla ilgili hususlarda bugüne kadar elimizden gelen desteği gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz." dedi.

AK Parti olarak yerinde yönetime inanan ve bunu destekleyen bir anlayışta olduklarına işaret eden Dönmez, artık sadece devletlerin değil kentlerin de yarıştığı bir rekabet ortamının olduğunu, Denizli'nin de bu konuda başarılı çalışmalarının bulunduğunu aktardı.

Ziyaretlere AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Ziya Gökalp de katıldı.

Bakan Dönmez, daha sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı.
Anadolu Ajansı
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